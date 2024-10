Ciúmes? Ivete revela detalhe curioso da sua relação com o filho

Ivete Sangalo e Marcelo Sangalo Cady - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo revelou um detalhe curioso sobre a sua relação com o seu filho Marcelo Sangalo Cady, fruto do relacionamento com Daniel Cady, em conversa com a imprensa nessa sexta-feira, 11. A artista contou se sente ciúmes do primogênito, que completou 15 anos recentemente e, muitas vezes, acompanha a mãe nos shows.

“Já ouvi vários gritos e eu tô aqui pra jogo, vou ser a melhor sogra”, brincou a cantora, que esteve presente em um evento de Halloween ontem. Na oportunidade, ela afirmou que não sente ciúmes do filho. “Que ciúmes, nunca”, disse.

Ela aproveitou para elogiar Marcelo e o seu talento para a música. O jovem, cada vez mais, tem mostrado seu talento como percussionista. “Desde que Marcelo começou a tocar comigo, as perguntas vieram sobre o talento dele, que é inegável. Eu fico orgulhosíssima, torcendo para que ele cada vez mais produza, porque ele é muito sagaz produzindo, é compositor, é multi-instrumentista”, pontuou.

Ivete afirmou que, embora esteja animada com o talento artístico do filho, dará apoio a qualquer escolha que ele fizer, seja no meio musical ou em outra área. “Eu digo a ele que o que ele fizer na vida dele, não importa se for música ou qualquer outra profissão que queira seguir, qualquer caminho, eu estarei ao lado dele aplaudindo”, enfatizou a artista.

Ivete Sangalo também é mãe das gêmeas Marina e Helena, de 6 anos de idade.