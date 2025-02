Namorada miss de Amado Batista mostra passeio em conversível

Namorada é 50 anos jovem - Foto: Reprodução

O relacionamento de Amado Batista, 73, e Calita Franciele, 23, segue chamando atenção. Após uma viagem romântica a Fernando de Noronha, a Miss Universo Mato Grosso 2024 compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando-se ao lado do cantor em um carro conversível.

Em dezembro de 2024, o cantor organizou uma comemoração surpresa de aniversário para a namorada em seu camarim, presenteando-a com um buquê de flores. Calita expressou sua gratidão pela surpresa através de suas redes sociais: "Obrigada pela surpresa, meu amor", escreveu ela.

A virada de ano foi celebrada pelo casal em Sorriso, município mato-grossense a 398 km de Cuiabá, onde Amado se apresentou na noite de Réveillon.

Calita também se manifestou sobre o relacionamento em suas redes, confirmando o namoro e compartilhando sua felicidade: “Estou namorando e apaixonada”, disse ela nos stories do Instagram.

O romance de Amado e Calita foi confirmado por Roberta Miranda, amiga do cantor, e o casal foi visto em público pela primeira vez em dezembro de 2024, quando foram fotografados de mãos dadas em um bar em Goiânia.

O relacionamento começou a ser especulado em junho do mesmo ano, quando o avião particular de Amado passou a ser frequentemente avistado em Campinápolis, cidade no interior de Mato Grosso. Apesar da diferença de idade, amigos próximos afirmam que o casal vive um "amor verdadeiro". Calita, por sua vez, tem acompanhado o cantor em seus compromissos profissionais e viagens.

Amado Batista já esteve casado anteriormente com Layza Felizardo, que tinha 23 anos na época, e o relacionamento deles terminou em 2024, após polêmicas envolvendo acusações de traição e disputas judiciais sobre a união estável.