Amado Batista faz surpresa para namorada de 23 anos; veja

Amado Batista e Calita Franciele - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Para celebrar o aniversário de 23 anos da namorada, o cantor Amado Batista, de 73 anos, fez uma surpresa para a amada. O artista organizou uma festinha em seu camarim para Calita Franciele e a presenteou com um buquê de flores. “Obrigada pela surpresa, meu amor”, agradeceu a Miss Universe Mato Grosso 2024 nas redes sociais.

Veja a homenagem:

Amado Batista e Calita Franciele | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O casal também passou a virada do ano de 2024 para 2025 juntos em Sorriso (398 km de Cuiabá), onde o cantor se apresentou na noite de Réveillon. Na semana passada, Calita falou pela primeira vez sobre o recente namoro com Amado Batista.

A modelo fez um certo mistério ao ser questionada pelos seguidores, mas acabou confirmando que está namorando o cantor e afirmou estar apaixonada. “Chega de mistério. Sim, gente. É verdade. Estou namorando e apaixonada”, disse ela nos stories do Instagram.

Os pombinhos começaram a se encontrar em junho de 2024, quando o avião particular do cantor passou a ser visto frequentemente em Campinápolis. A diferença de idade dos dois chamou atenção, mas amigos próximos afirmam que é “amor verdadeiro”. A miss também adaptou sua rotina para acompanhar o cantor em shows e viagens.

A modelo não é a primeira mulher mais jovem com quem Amado se relaciona. O cantor foi casado por cinco anos com Layza Felizardo, de 23 anos. No fim do ano passado, o relacionamento chegou ao fim em meio a polêmicas. Isso porque a jovem acusou o artista de estar conversando com outras mulheres e procurou a Justiça para comprovar que eles tiveram uma união estável.