Após criança morrer afogada em fazenda, Amado Batista é processado

Casal pede uma indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil - Foto: Divulgação

O casal de caseiros, que tomava conta da fazenda do cantor Amado Batista, processa o artista pela morte do filho que morreu após se afogar em uma piscina. A propriedade fica na cidade de Goianápolis, na Região Metropolitana da de Goiânia.

Segundo o portal G1, o casal alega no processo que a piscina não tinha tela de proteção, que houve negligência no socorro da vítima e indiferença por parte do artista quando do ocorrido.

O óbito aconteceu no dia 20 de maio de 2022. No processo, o casal afirma que foram contratados em abril do mesmo ano para serem caseiros. Eles foram demitidos logo após a morte do filho. Ainda de acordo com o casal, a a criança de 3 anos foi socorrida pelo gerente da fazenda, levada a uma unidade de saúde do município de Terezópolis, onde foi constatado o óbito.

De acordo com o processo, o casal pede uma indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil e pagamento por pensão referente a 65 anos, caso a criança vivesse até essa idade, no valor total de R$ 450 mil. Se somados, o valor atingiria R$ 950 mil.