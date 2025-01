Miss de 22 anos confirma namoro com Amado Batista: "Apaixonada"

- Foto: Redes sociais

A miss Mato Grosso, Calita Franciele Miranda de Souza, de 22 anos, confirmou que está namorando Amado Batista, de 73 anos. A modelo, eleita Miss Mato Grosso Universe 2024, é 51 anos mais nova do que o cantor.

Em suas redes sociais, Calita rompeu o silêncio e se pronunciou sobre o romance pela primeira vez. “Eu sei que são muitos seguidores novos chegando”, brincou, nos Stories do Instagram. “Chega de mistério. Sim, gente. É verdade. Estou namorando e apaixonada”, afirmou.

Em entrevista ao The Noite com Danilo Gentilli, do SBT, que foi ao ar no último sábado, 21, Amado Batista confirmou o namoro, sem citar o nome da miss.

“A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é?", disse.

Quando o romance começou?

Calita e Amado Batista iniciaram um romance em junho de 2024, após um show do artista em Campinápolis, cidade natal da modelo. Discretos, o casal realizou poucas aparições em público desde então. Porém, em dezembro, os rumores do namoro vieram à tona após os pombinhos serem fotografados juntos em um bar de Goiânia.

O enlace foi confirmado dias mais tarde por Roberta Miranda, grande amiga de Batista. Em seu Instagram, a cantora revelou que conheceu a Miss e a achou “simpática” e “maravilinda”. “Mas percebi que ela estava muito xonada mesmo! Quase indo buscar as estrelas para o nosso Amado Batista. Ele, nem se fala, pegou o céu todo e ofertou a ela”, escreveu ela.

Quem é Calita Souza?

Natual de Campinápolis, cidade com cerca de 16 mil habitantes, Calita já foi Miss de sua cidade e Miss Mato Grosso. Em novembro, era uma das favoritas ao título de Miss Universe Brasil, mas acabou perdendo o prêmio para Luana Cavalcante, de Pernambuco.

