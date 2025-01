VÍDEO: Ação policial no Porto da Barra causa tensão entre banhistas

Policiais conseguiram prender suspeitos que tentavam fugir pelo mar da Baía de Todos-os-Santos - Foto: Reprodução

Na tarde desta terça-feira, 24, uma perseguição policial no Porto da Barra, em Salvador, chamou a atenção dos frequentadores do local. O episódio ocorreu em meio ao grande movimento característico do início do verão e das festividades de fim de ano.

Leia também

>>> Homem é preso suspeito de abusar de quatro enteadas em Salvador

>>> Detentos morrem após passar mal em presídio da Mata Escura

>>> Morador promove ceia para pessoas em situação de rua em Itapuã

Durante a ação, foram ouvidos três disparos, o que gerou momentos de apreensão entre os banhistas. Policiais orientaram as pessoas a deixarem a água, enquanto a operação se desenrolava.

Três indivíduos que estavam no mar foram detidos. Dois deles saíram da água após a abordagem policial, enquanto o terceiro foi escoltado por um agente em um bote.

Até o momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre o motivo da operação ou informações adicionais sobre os detidos. A segurança no local segue sendo monitorada, considerando a alta concentração de pessoas na região.