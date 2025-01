Detentos morrem após passar mal em presídio da Mata Escura

Nome e a função do funcionário do sistema prisional não foram divulgados - Foto: Euzeni Daltro | Ag. A TARDE

Dois detentos morreram no Complexo Penitenciário de Mata Escura, na manhã desta terça-feira, 24. O caso ocorreu após cinco presos passarem mal dentro de uma cela do Conjunto Penal Masculino de Salvador (CPMS) e serem socorridos para a central médica do presídio.

As mortes foram confirmadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), que detalhou a situação.

“Durante o atendimento, um dos homens evoluiu a óbito e um outro precisou ser transferido pra uma Unidade de Pronto Atendimento, onde também faleceu”, explicou a pasta.

Ainda de acordo com a Seap, só os dois acabaram morrendo após o mal estar. “Os ouros três foram estabilizados no serviço de atendimento médico dentro da unidade e já passam bem”, sinalizou a pasta, que não informou o que pode ter causado a morte dos dois presos, que não foram identificados.

Informações prelimiares, no entanto, indicam que a primeira suspeita do caso é de que os cinco teriam feito uso de drogas dentro da unidade, o que provocou a overdose de dois deles.