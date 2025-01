Homem é preso suspeito de abusar de quatro enteadas em Salvador

Suspeito foi levado para a Polícia Interestadual (Polinter) - Foto: Haeckel Dias | SSP-BA

Um homem, suspeito de abusar sexualmente de quatro crianças, meninas com idades entre 9 e 14 anos, foi preso na segunda-feira (23). Os crimes aconteceram em uma residência situada na localidade Cidade do Plástico, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Leia mais:

>> Dois detentos morrem em presídio de Mata Escura; saiba motivo

>> VÍDEO: Ação policial no Porto da Barra causa tensão entre banhistas

>> Garçom é baleado enquanto trabalhava em bar na Pituba

Os atos de pedofilia tiveram continuidade durante anos. O suspeito convivia com a mãe de três das quatro vítimas, tendo se aproveitado do período de gravidez da companheira para intensificar as práticas. No entanto, uma das vítimas relatou que a mulher sabia dos crimes, porém fingia dormir enquanto o homem cometia os abusos.

A prisão foi efetuada devido a uma denúncia de uma vítima de 9 anos. A menina contou detalhes sobre como foi coagida a praticar atos sexuais, enquanto outras três vítimas confirmaram os abusos e relataram um comportamento violento e coercivo por parte do suspeito.

Com isso, um mandado de prisão preventiva foi expedido para o suspeito, que foi localizado no Largo da Madragoa, no bairro da Ribeira. Ele foi levado para a Polícia Interestadual (Polinter), onde segue à disposição da Justiça e aguarda transferência para o sistema prisional.

A prisão do homem aconteceu em trabalho conjunto da Patrulha Escolar da Guarda Civil Municipal (GCM), Conselho Tutelar e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).