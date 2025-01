Garçom é baleado enquanto trabalhava em bar na Pituba

Kevin Natan Pinho Silva, de 22 anos, foi baleado no abdomén, após tentar intervir em uma discussão que ocorria no estabelecimento - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil - Foto ilustrativa

Um garçom foi baleada na madrugada deste domingo enquanto trabalhava em um bar, na Pituba, região nobre de Salvador.

Kevin Natan Pinho Silva, de 22 anos, foi baleado no abdomén, após tentar intervir em uma discussão que ocorria no estabelecimento. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que investiga o caso. "A 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) investiga uma ocorrência de lesão corporal contra um homem de 24 anos, na madrugada deste domingo (22), no bairro da Pituba. Autoria atribuída a um homem ainda não identificado. A motivação do crime está sendo esclarecida".

A polícia detalhou ainda como tudo aconteceu: "Segundo o relato da ocorrência, a vítima estava trabalhando como garçom em um estabelecimento comercial quando tentou intervir em uma discussão entre um colega e dois clientes. Durante o desentendimento, a vítima foi agredida e, em seguida, um dos envolvidos efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu seu abdômen.

