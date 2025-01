MC Loma celebra mudanças no corpo após cirurgia: "Sonho"

A transformação de Loma veio após a perda de 17 kg - Foto: Reprodução | Instagram

MC Loma, 22, surpreendeu os seguidores ao exibir o resultado de sua lipo HD no último sábado, 21. A cantora apareceu em frente ao espelho usando uma cinta, mas sem as placas de proteção, e celebrou a nova silhueta: "Gente, eu tirei as placas para mostrar para vocês. Olha essa cintura! Falem dela, mas falem baixo, viu? Não vejo a hora de colocar um biquíni."

A transformação de Loma veio após a perda de 17 kg e incluiu procedimentos estéticos. Além da lipo HD, a cantora realizou uma mastopexia, procedimento para retirar excesso de pele e levantar as mamas, e colocou próteses de silicone. "Consegui realizar o meu maior sonho que era mexer na minha barriga que sempre me incomodou e, além disso, colocar meus peitinhos", revelou.

Mãe de Melanie, de 2 anos, MC Loma compartilhou que as mudanças no corpo representam uma conquista pessoal importante, após enfrentar dificuldades com a autoestima.

Veja o vídeo: