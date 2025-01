"Ser feliz", diz Amado Batista namorando miss 51 anos mais jovem

- Foto: Reprodução

Amado Batista, 73 anos, abriu o coração e confirmou pela primeira vez seu novo relacionamento. O cantor revelou estar em um namoro sério com Calita Franciele Miranda, de 22 anos, atual Miss Universe Mato Grosso 2024. Apesar de sempre discreto sobre sua vida pessoal, ele falou sobre o romance durante sua participação no programa The Noite com Danilo Gentili.

“A internet fala muita coisa, mas é verdade, estou namorando sério. Nunca fui de namorar muito, mas precisamos disso para sermos felizes, não é? E o importante é que seja algo desejado por ambos”, comentou o cantor com simplicidade e bom humor.

O relacionamento foi confirmado publicamente pela cantora Roberta Miranda, amiga próxima de Amado Batista. Em uma publicação no Instagram da página "Conceito Sertanejo", que destacou o novo casal, Roberta deixou um comentário entusiasmado: “Conheci, ela é maravilinda e super simpática. Dá pra ver que está apaixonadíssima! Ele também, pegou o céu inteiro e deu de presente pra ela.”

Recentemente, Amado e Calita foram vistos juntos em Goiânia, onde foram fotografados de mãos dadas em um bar, demonstrando carinho e cumplicidade. A relação chamou a atenção pela diferença de idade, mas isso não parece ser um problema para o casal, que demonstra estar aproveitando o momento com muita felicidade.