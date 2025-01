Lore Improta fala sobre desejo de ter mais filhos: "Momento certo"

Lore Improta revelou que os planos de ter um segundo filho com Leo Santana ficaram para depois do Carnaval 2025 - Foto: Reprodução | Instagram

Lore Improta revelou que os planos de ter um segundo filho com o cantor Léo Santana ficaram para depois do Carnaval 2025. Em entrevista ao Portal LeoDias, a dançarina explicou que o casal, pais de Liz, de três anos, prefere aguardar o “tempo de Deus” para ampliar a família.

“Sempre tivemos essa ideia de que Liz não seria filha única. Estamos ansiosos por esse momento, então vamos aguardar acontecer. No momento certo, Deus mandará mais uma bênção pra gente”, afirmou a dançarina.

Depois, Lore revelou que vai passar as festas de fim de ano com sua família em uma casa de praia. A dançarina explicou que a chegada está programada para depois do Natal, com planos de permanecer alguns dias após o Réveillon. Em seguida, compartilhou o que mais aprecia nesse período especial.

"É justamente poder curtir alguns dias de férias, descansar um pouco e curtir minha família. Gosto de ter meus amigos por perto, também. Por conta da agenda de shows e compromissos do Leo, ele acaba não aproveitando muito esses dias com a gente, mas estar com a minha filha e família, me faz muito bem", declarou a dançarina.

Por fim, Lore falou um pouco mais sobre o ano de 2024. "Foi realmente um ano muito bom profissionalmente. Mas ainda melhor no quesito pessoal, porque eu consegui ajustar minha agenda para ficar mais próxima de Liz, de Leo, dos meus amigos e tive mais momentos voltados para a saúde mental. Fora as viagens incríveis que consegui fazer. Ou seja, um ano que consegui equilibrar todos os meus pratinhos", finalizou.