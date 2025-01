Gusttavo Lima é internado às pressas e cancela show no VillaMix

Cantor Gusttavo Lima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gusttavo Lima, de 35 anos, foi internado neste sábado, 21, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a um quadro de desconforto gastrointestinal. O problema de saúde obrigou o artista a cancelar sua apresentação no festival VillaMix, que também estava programada para o mesmo dia.

De acordo com um comunicado compartilhado nas redes sociais de Gusttavo, ele retornou ao Brasil na manhã deste sábado exclusivamente para realizar o show no evento. Porém, por volta das 14h, começou a sentir dores e precisou ser medicado. No final da tarde, a situação exigiu atendimento hospitalar para exames e tratamento mais detalhado.

O boletim médico emitido pelo hospital e assinado pela Profa. Dra. Ludhmila Hajjar informou que o cantor foi atendido no pronto-socorro com dores abdominais e permanecerá sob observação durante a noite. “O quadro clínico de Gusttavo Lima é estável, e ele está sendo acompanhado de perto por nossa equipe médica”, informou o boletim.

A equipe do sertanejo ainda não deu detalhes sobre sua recuperação, mas fãs enviaram mensagens de apoio nas redes sociais, desejando pronta recuperação ao cantor.