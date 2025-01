Desespero? Gusttavo Lima faz novo pedido à Justiça; entenda

Gusttavo é um dos principais alvos da Operação Integration - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A equipe legal de Gusttavo Lima, um dos principais alvos da Operação Integration, apresentou uma nova petição na 12ª Vara Criminal de Recife nessa quarta-feira, 18. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o documento traz um pedido em favor do artista e da empresa GSA Empreendimentos e Participações.

No documento de quatro páginas, Gusttavo pediu que uma série de medidas cautelares que afetam seu patrimônio seja imediatamente levantada pela Justiça. O cantor pede que as determinações que limitam seus bens e ativos financeiros sejam derrubadas.

Ainda de acordo com a coluna, o cantor fundamenta seu pedido no fato de o inquérito policial aberto já ter sido arquivado em face dele e de seu empreendimento. Além disso, em menção à jurisprudência dominante, ou seja, a forma mais comum com a qual uma matéria tem sido julgada, Gusttavo diz que, por não ter sido denunciado, o fim das cautelares é uma medida essencial e até obrigatória.

Algumas das medidas cautelares que atingem o músico e sua empresa são: o bloqueio de R$ 20 milhões; o sequestro de todos os bens imóveis, seus veículos, embarcações e motos aquáticas; além do bloqueio de outros valores.