Morador promove ceia para pessoas em situação de rua em Itapuã

Há 10 anos, Reinaldo Carvalho França, conhecido como Nanal França, dedica o Natal a uma missão especial: oferecer uma ceia digna e momentos de acolhimento às pessoas em situação de rua, no bairro de Itapuã, em Salvador. A tradição, que acontece com o apoio da família, amigos e comerciantes locais, já transformou muitas vidas, tanto de quem recebe quanto de quem participa como voluntário.

Tudo começou em 2014, quando Nanal, sua esposa e seu filho decidiram fazer algo diferente. “A ideia veio do nada, falei com minha esposa e disse: ‘Vamos fazer uma ceia para as pessoas em situação de rua’. No início, ela achou estranho, mas topou. Fomos em Itapuã, chamamos as pessoas, montamos a mesa, e assim começou”, relembra.

Desde então, o projeto tem crescido. De uma mesa pequena no primeiro ano, hoje a ação reúne cerca de 100 a 120 pessoas para a ceia e conta com o envolvimento direto de 25 voluntários, além de dezenas de outros apoiadores que ajudam com doações.

O diferencial da ceia organizada por Nanal é o cuidado em criar um clima familiar. “Não é só dar comida. A gente senta com eles, conversa, escuta histórias, dá uma palavra de conforto. É como se fosse um jantar em família, porque muitos deles não têm essa oportunidade”, explica.

Os pratos, cuidadosamente preparados, incluem frango assado, arroz tropeiro, saladas, frutas e panetones, que são distribuídos com carinho por voluntários. “A ideia é que se sintam acolhidos, como qualquer pessoa gostaria de se sentir no Natal”, completa Nanal.

A ceia será realizada hoje na praça ao lado da 12ª Delegacia de Itapuã. E ainda dá tempo de contribuir, quem quiser pode doar alimentos, como frangos assados, sucos, frutas e panetones, entre outros, ou ajudar na organização do evento. Doações também podem ser entregues no restaurante Estação Sabor, localizado na Rua da Resistência, no Bairro da Paz.

Para quem prefere contribuir financeiramente, é possível realizar PIX para Reinaldo Carvalho França, através da chave 71 991488480.

O que move Nanal a continuar essa tradição é o impacto emocional que ela proporciona. “Enquanto eu tiver vida, não vou parar. É uma experiência incrível, ouvir histórias e oferecer um momento de esperança. Não é meu projeto, é de todos que ajudam e participam. Estamos juntos para trazer um pouco de alegria a quem mais precisa”, afirma.