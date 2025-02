Caso Oruam: saiba por qual jogo ilegal rapper foi intimado

Oruam está no centro de mais uma polêmica - Foto: Divulgação

O nome do rapper Oruam está no centro de mais uma polêmica. Dessa vez, envolvendo jogo ilegal. O artista, que teve a sua estreia no Carnaval de Salvador cancelada, foi intimidado pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).

Ele vai ter que prestar esclarecimentos sobre “incursão na conduta de exploração irregular e desautorizada de atividade lotérica”, segundo o Metrópoles.

De acordo com o edital de intimação da Loterj, a infração administrativa foi tipificada conforme incisos do art. 11 do Decreto nº 48.806/2023, que “estabelece condições a serem atendidas pelos interessados na exploração das modalidades lotéricas previstas e autorizadas nas legislações vigentes”.

A companhia notificada se chama Oruam Eventos e Produções Artísticas LTDA e tem como sócios Oruam e o irmão dele, Lucas Santos Nepomuceno. Ambos são filhos do traficante Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho.