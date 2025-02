Filho de líder do CV, Oruam visita o pai na cadeia uma vez ao ano

Oruam ainda não visitou seu pai este ano - Foto: Reprodução | Instagram

O rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, que está preso há cerca de 29 anos, mantém uma relação de apoio com o pai, condenado a 36 anos de prisão. Oruam tem sido ativo em campanhas e protestos durante seus shows, pedindo a liberdade de Marcinho VP, apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho.

No entanto, as visitas de Oruam à penitenciária onde seu pai cumpre pena são limitadas. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Oruam visita Marcinho VP apenas uma vez por ano. Em 2024, ele foi ao presídio de Campo Grande uma única vez. No ano anterior, em 2023, o rapper o visitou duas vezes, quando o pai estava na penitenciária de Catanduvas, no Paraná.



Este ano, Oruam ainda não visitou seu pai, no entanto, em vídeo recente publicado nas redes sociais, o rapper fez questão de expressar publicamente seu amor por ele, afirmando que não é responsável pelos erros cometidos por Marcinho VP no passado.

“Eu já vi uns comentários de umas pessoas que falaram assim: 'prende o Oruam, que ele é filho de traficante'. Ô seu idiota, eu não escolho o pai que eu tenho não, p*rra. E mesmo se eu fosse escolher, eu ia escolher o Marcinho... Um exemplo de pai para mim... Independente dos erros dele, ele é meu pai”, declarou Oruam.