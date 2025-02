Luiz Bacci revela que o seu pai fez o parto de Neymar

Luiz Bacci participou do programa Domingo Legal - Foto: Divulgação| Santos , Reprodução| SBT

O apresentador Luiz Bacci esteve no programa Domingo Legal, do SBT, neste domingo, 9, e surpreendeu o público e o apresentador Celso Portiolli quando fez uma revelação a respeito do atacante Neymar Jr. Bacci, que saiu da Record TV, participou do quadro ‘Passa ou Repassa’.

A revelação aconteceu quando o time de Bacci recebeu uma pergunta sobre a diferença de idade entre Neymar e Cristiano Ronaldo, que nasceram no mesmo dia, de fevereiro. Segundo Bacci, seu pai foi o médico que realizou o parto de Neymar, em 1992.

“Meu pai fez o parto do Neymar, mas eu não sou amigo do Neymar, não”, disse Bacci após o grupo errar a resposta.

Assista: