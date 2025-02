Andressa Urach se derrete por Cristiano Ronaldo: "Deus desenhou"

Atriz falou sobre momentos com CR7 - Foto: Reprodução Instagram Andressa Urach

A influenciadora e atriz de filme pornô Andressa Urach voltou a expor detalhes de seu suposto envolvimento com o jogador Cristiano Ronaldo. Durante participação no podcast PagodCast, ela fez elogios ao astro português, destacando sua aparência e desempenho, e reafirmou a intensidade do encontro entre os dois.

"Já faz tanto tempo... Na época foi muito bom. Ele é lindo, maravilhoso, cheiroso, com um corpo impecável. Sensacional", declarou Urach. A criadora de conteúdo adulto também comentou sobre a condição física do jogador, reforçando sua admiração.

Em um momento mais descontraído, Urach foi questionada sobre atributos físicos do craque e não economizou nos elogios: "Ele é o número um, sem dúvida. Deus desenhou ele", disse, visivelmente entusiasmada.

Viciada no CR7

Urach e Cristiano Ronaldo | Foto: Reprodução/Instagram

Essa não é a primeira vez que a influenciadora fala sobre o assunto. Em 2023, em outra entrevista, ela admitiu arrependimento por expor o suposto caso publicamente. Segundo Urach, a divulgação do romance trouxe impactos positivos em sua carreira, aumentando seu cachê na época, mas reconheceu que causou transtornos ao jogador.

"Ele é uma máquina, tanto dentro quanto fora de campo. Ele não tinha nenhum pelinho no corpo, todo depilado. E ele é bom. É um amor, querido. Me arrependo de ter exposto por causa do transtorno que causei para ele. Por um lado, foi bom para mim na época, porque aumentou meu cachê. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria", afirmou.

Cristiano Ronaldo nunca se manifestou publicamente sobre as declarações de Urach.