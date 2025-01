Record anuncia saída de Luiz Bacci e se manifesta pela primeira vez

Luiz Bacci está fora do canal - Foto: Reprodução | Record

A Record confirmou que Luiz Bacci não faz mais parte do seu casting. O apresentador era um dos principais rostos do canal nos últimos anos e garantia boa audiência com o programa policial Cidade Alerta.

Em comunicador, o canal disse que a saída dele foi "em comum acordo" com a direção. "Bacci teve uma trajetória única na emissora. Foi repórter e comandou dois programas de audiência expressiva; Balanço Geral e Cidade Alerta", sinalizou o texto.

A emissora ainda reforçou: "O CA, desde 2017. Aqui na RECORD, Bacci fez de tudo – apresentou entretenimento como o 'Programa do Gugu', especiais, grandes coberturas e conteúdos reconhecidos pelo papel social, como o 'Em Nome da Justiça'".

Por fim, a Record fez agradecimentos ao jornalista, que causou polêmica há alguns meses em função da relação com Deolane Bezerra, quando ela foi presa.

"Agradecemos ao jornalista pela sua contribuição durante o tempo em que esteve conosco e desejamos sucesso em seus projetos futuros", completou a nota da emissora.