Andressa Urach rebate críticas de apresentadora do SBT: "Era que nem eu"

Andressa Urach polemizou ao rebater críticas de Cariúcha. - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach não poupou palavras ao rebater críticas de Cariúcha, apresentadora do programa 'Fofocalizando', do SBT. Em entrevista ao portal do jornalista Luiz Bacci, a eterna vice Miss Bumbum relembrou o passado da rival, acusando-a de hipocrisia e questionando sua relevância na mídia.

"Todo mundo sabe que ela era do babado como eu. Então é muito fácil julgar alguém e esquecer de onde veio. Agora que está na televisão, está se achando a santa, a bonita", disparou Urach. A criadora de conteúdo adulto ainda foi além, sugerindo que Cariúcha só conquistou notoriedade ao atacar Jojo Todynho.

"Ela ficou conhecida por detonar a Jojo. Quem é Cariúcha para falar de mim? Só porque agora faz a linha fina, a linha família, acha que tem moral? Antes de falar de alguém, olhe para sua própria vida", declarou a influenciadora.

Andressa também reforçou que evita comentar sobre a vida alheia, mas não hesita em rebater ataques direcionados a ela. "Eu não falo de ninguém, só rebato quando me atacam. Achei muito feio ela vir com essa política de senhora de família, sendo que tem um passado tão sujo quanto o meu", concluiu.

Confira a entrevista: