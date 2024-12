VÍDEO: Nego do Borel é detido após trocar socos na rua

O cantor declarou que não vai aceitar agressões passivamente. - Foto: Reprodução | Instagram

Nego do Borel, 32, foi parar na delegacia após se envolver em uma briga na manhã deste domingo, 24, no Rio de Janeiro. O cantor trocou socos com um homem na rua e precisou ser contido por policiais, que usaram sprays para dispersar a confusão.

Leia mais:

>> Tatá Werneck comenta sexo com homem de pênis pequeno: "Tentei achar"

>> Cena de sexo entre Bruna Marquezine e Fê Paes Leme viraliza na web

>> Filho de Giovanna Antonelli surge suado e deixa internautas babando

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o artista e o homem, ainda não identificado, entram em confronto físico. As imagens registram a chegada da polícia para tentar controlar a situação.

Confira o vídeo:

e meu marido que é motorista de app e pegou um passageiro que do nada caiu na porrada com o nego do borel, parece que Nego bateu no carro onde o amigo dele tava e ele foi lá chamar pro fight em defesa do amigo 🤣 o RJ não é para amadores meus amigos 🤣 pic.twitter.com/TVc3TVZxis — Denise 🌵 (@thenaise_) November 24, 2024

Em seu perfil no Instagram, Nego do Borel se manifestou sobre o ocorrido e justificou sua reação. "As pessoas estão confundindo as coisas, não dá para tolerar tudo. Infelizmente hoje de manhã tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás."



Apesar de afirmar ser contra qualquer tipo de violência, o cantor declarou que não vai aceitar agressões passivamente. "Não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue, o meu mestre me educa muito bem e me ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá para ficar 'abaixo a cabeça' sempre."



Ainda segundo ele, a situação foi “muito chata”, mas acredita que "chega de apanhar e ficar calado".



Veja a postagem do cantor no Instagram: