Cena de sexo entre Bruna Marquezine e Fê Paes Leme viraliza na web - Foto: Reprodução | Disney+

Bruna Marquezine e Fernanda Paes Leme têm gerado comentários nas redes sociais após protagonizarem uma cena de sexo na série da Disney+, Amor da Minha Vida. O momento, que ocorre no terceiro episódio dentro de um trailer, retrata a interação intensa entre Bia, vivida por Marquezine, e Alice, interpretada por Paes Leme.

A cena provocou diversas reações do público, com muitos elogiando a atuação e a entrega das atrizes. "Eu tava adorando a série Amor da Minha Vida, aí fui surpreendida com a Bruna Marquezine beijando a Fernanda Paes Leme. Me encontro sem palavras, entregaram muito", comentou uma usuária no X, antigo Twitter. Outra espectadora destacou: "Acabei de ver esse episódio, fiquei a cena inteira delas no trailer de boca aberta porque nunca tinha visto uma cena assim da Bruna".

Na trama, Bia é uma atriz enfrentando os desafios de equilibrar a carreira com a vida amorosa, enquanto Alice é funcionária de um parque de diversões, buscando romper com a monotonia de sua rotina.

