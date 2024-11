Fernanda Paes Leme coloca casa luxuosa em Salvador para alugar

Fernanda Paes Leme colocou casa para alugar - Foto: Divulgação

Fernanda Paes Leme surpreendeu seus seguidores, nesta segunda-feira, 21, ao anunciar no Instagram que está colocando a sua casa em Salvador para alugar. A atriz contou que o imóvel, que tem vista para a baía de Todos-os-Santos pode servir para aluguel por temporada.

Em postagem, a apresentadora explicou a decisão envolvendo o local: "Minha casa em Salvador, meu cantinho, que eu quero compartilhar com mais e mais pessoas. Decidi que além de meu refúgio e da minha família, também pode ser da família de vocês".

Fernanda Paes Leme não revelou detalhes sobre o preço do aluguel, mas disponibilizou um e-mail para que interessados possam entrar em contato.

"É um sonho que se transformou em realidade e está disponível para aluguel por temporada", confessou a famosa, que ainda fez elogios ao projeto arquitetônico. "A Casa Figa fica no Carmo, com uma fachada linda, histórica e um interior moderno e acolhedor, uma vista espetacular e todas as energias mais deliciosas dessa terra", completou.

Onde fica o imóvel de Fernanda Paes Leme?

A casa da atriz que está disponível para aluguel por temporada está localizado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, Salvador.

O imóvel chama a atenção por ser decorado com rochas e palha, e com uma piscina com vista para o mar da baía de Todos-os-Santos.

Em agosto passado, ao mostrar imagens do local, Leme disse: "Pisar nesse chão, olhar esse céu e agradecer por cada conquista, cada um que esteve e está ao meu lado nessa jornada de encontrar meu espaço em Salvador, lugar que amo e me sinto em casa, agora em minha casa".