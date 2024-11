De Brotas para o mundo: modelo baiana desfila para grife internacional

Modelo é modelo exclusiva de grife francesa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Que o bairro de Brotas, em Salvador, é um espaço artístico que revela diversos potenciais nacionalmente, não é novidade. Tanto que Larissa Moraes, de apenas 18 anos, baiana e moradora do bairro, conseguiu despontar o início de uma carreira no mercado de moda internacional, um desejo de muitas modelos.

Larissa estreou na Semana de Moda do Paris Fashion Week, um dos maiores eventos de moda do mundo. A modelo foi descoberta em um perfil na plataforma do TikTok.

Após um ano compartilhando fotos nas redes sociais, Larissa foi procurada por uma agência internacional, que viu seu material através das redes sociais. Depois disso, Larissa foi contratada como modelo.

Ela fez o primeiro trabalho em 2023, mesmo ano em que participou da São Paulo Fashion Week. Com 17 anos, Larissa passou a participar de audições internacionais e hoje é contratada com exclusividade para a Louis Vuitton, grife francesa, especializada em bolsas e malas de viagem, roupas, sapatos, joias e perfumaria.