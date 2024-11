Brasileira de 10 anos expõe obras no Museu do Louvre

Sophia Helena - Foto: Reprodução/TV Globo

Sophia Helena, carioca de 10 anos, está tendo suas obras de arte expostas no Museu do Louvre, em Paris. A artista nasceu em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Ela foi selecionada para participar do Salão Internacional de Arte Contemporânea – Carrousel Du Louvre, com três de suas pinturas. As pinturas são exibidas ao público neste sábado, 19, e domingo, 20.

"Foi bem corrido. Eu tive que pintar domingo, finais de semana e essas foram as últimas telas que eu pintei. Eu pintei em dois meses todas essas telas pra eu poder selecionar", disse Sophia para o RJ2, da TV Globo.

“Eu lembro que eu gostava muito de desenhar e eu fazia vários desenhos no meio da aula, e ela chegou pra minha mãe e perguntou se eu poderia fazer algum curso porque desde lá eu já amava desenhar e foi aprofundando aquilo", acrescentou a jovem.