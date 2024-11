Hospital da Mulher realiza a campanha ‘Blitz do Outubro Rosa’ na Estação da Lapa

Na Estação da Lapa, as mulheres receberam orientações para a prevenção do câncer de mama e brindes - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Com uma estimativa de que 4.320 casos de câncer de mama sejam registrados na Bahia apenas em 2024 (Instituto Nacional de Câncer - INCA), a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e o Hospital da Mulher (HM) têm um objetivo claro na campanha do Outubro Rosa deste ano: disseminar informação. Com a distribuição de brindes, ontem foi dia de mais uma das várias ações da campanha, a "Blitz do Outubro Rosa", na Estação da Lapa. Por meio de dinâmicas educativas, profissionais do HM alertaram os transeuntes sobre a importância da prevenção na luta contra o câncer de mama.

“Nosso foco tem sido o fortalecimento junto à população sobre a importância da detecção precoce e, claro, da prevenção, a qual se tem acesso através da informação. Por isso, temos ido a esses locais com grande circulação de pessoas, como a Estação da Lapa e, em breve, no dia 26, ao Parque da Cidade, sempre com ações dinâmicas, pois elas tendem a prender a atenção das pessoas de forma rápida e são uma forma eficiente de transmitir as informações”, explica a diretora geral do HM, Avana Cavalcante.

Além da distribuição de brindes em meio à desmistificação de ideias relacionadas ao câncer de mama e panfletos informativos das blitzes, a campanha também tem ido aos shoppings da cidade, onde um bate-papo com especialistas da área de ginecologia, mastologia e oncologia tira dúvidas do público, além de outras ações informativas espalhadas por Salvador. Foi em uma ação desse tipo que a recepcionista Elaine Cristina Pereira da Silva (48) conheceu, em 2023, a importância da prevenção.

“Estava em um shopping e o pessoal da campanha me parou para falar sobre o câncer de mama. Tinha a noção do perigo, mas nunca tinha pesquisado muito sobre, então aquele dia serviu de alerta mesmo. Foi por causa de uma campanha dessas que fiz o exame de mama pela primeira vez”, relata Elaine, que participou das atividades da blitz educativa na Estação da Lapa.

Conscientização

Por mais que a campanha do Outubro Rosa seja bem conhecida, ainda há muitas mulheres que desconhecem quão essencial é realizar essas consultas e exames preventivos, aponta a analista de dados Ana Luísa Vieira Cruz (27), que também participou das ações na Estação da Lapa. “Muita gente acaba negligenciando a própria saúde, né? Não faz os exames que precisa ou mesmo vai adiando o assunto. Por isso, acho que essa campanha é muito importante”. afirma.

A campanha também serve para mostrar a enorme gama de exames, diagnósticos e tratamentos que o Hospital da Mulher disponibiliza hoje. Referência estadual no cuidado relacionado à saúde da mulher, o HM já ultrapassou a marca de 3,8 milhões de atendimentos médicos e multiprofissionais e mais de 70 mil cirurgias realizadas. Nesse universo de dados, 17 mil das cirurgias e mais de 200 mil atendimentos estão ligados ao câncer de mama.

“Por isso, é essencial que levemos informações verídicas para a população, para que ela possa saber por que a prevenção é importante, quais os sinais que podem apresentar e, a partir de então, buscar algum serviço de saúde que preste a consulta, exame e avaliação que venha a necessitar”, explica a coordenadora do serviço social do HM, Jacqueline Sacramento.