'Comediante' faz piada com enchentes no RS e shows são cancelados - Foto: Reprodução

Abner Dantas, um comediante com quase 600 mil seguidores no Instagram, teve dois shows cancelados no Rio Grande do Sul após uma polêmica envolvendo piadas sobre as enchentes que devastaram o estado no primeiro semestre de 2024, deixando 183 mortos e milhares de desabrigados.

No vídeo publicado nas redes sociais, Dantas simula uma pessoa se afogando e, ao emergir da água, anuncia detalhes de suas apresentações em Canoas e Novo Hamburgo, programadas para os dias 27 e 28 de novembro. A legenda da postagem dizia: "Assim como vocês tiveram que construir novas casas, eu estou construindo o meu show solo e vou testar ele dia 27 em Canoas e 28 em Novo Hamburgo".

A publicação gerou indignação nas redes sociais, com muitos criticando o humor do comediante por explorar uma tragédia recente. Dantas se descreve como um "especialista em desacato" e, no vídeo, chegou a convidar seus seguidores para assistir ao que chamou de "espetáculo de desrespeito".

As enchentes no estado gaúcho foram classificadas como a maior tragédia climática dos últimos anos, deixando marcas profundas nas comunidades afetadas.