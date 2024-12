Elon Musk usa meme de Wagner Moura para exaltar Trump e gera polêmica

Wagner Moura e Elon Musk - Foto: Reprodução

O bilionário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), movimentou as redes sociais neste domingo, 24, ao compartilhar uma cena da série Narcos, da Netflix, estrelada pelo ator brasileiro Wagner Moura, para comemorar a suposta vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024.

No trecho escolhido, o personagem de Wagner Moura, que interpreta o narcotraficante Pablo Escobar,aparece contemplativo, fumando um cigarro enquanto observa o horizonte, acompanhado da melodia tema da série. Na legenda, Musk escreveu: "Imagens reais minha depois de Donald Trump vencer".

Actual footage of me after @realDonaldTrump won pic.twitter.com/PhPJjzaw0J — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

A publicação rapidamente viralizou e gerou uma enxurrada de reações. Muitos usuários apontaram que Wagner Moura tem um posicionamento político contrário ao de Musk e Trump. "Não! Esse ator é extremamente contra você", comentou um internauta. Outro acrescentou: "Esse ator é brasileiro e te odeia profundamente, Elon".

Veja:

This guy is a Brazilian Marxist actor who hates you, btw 🤣 — Dr. Ribeiro_MD (@DrRibeiro_MD) November 24, 2024