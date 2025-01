Raquel Brito é investigada pelo Ministério Público da Bahia; entenda

Raquel Brito - Foto: Reprodução | Record

A digital influencer Raquel Brito, que ascendeu à fama na esteira da passagem do irmão Davi Brito pelo Big Brother Brasil, está na mira do Ministério Público da Bahia (MP-BA). 2ª Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital pediu abertura de investigação para apurar supostas irregularidades em campanhas publicitárias estreladas pela baiana.

A principal suspeita recai sobre a divulgação de uma ferramenta batizada "Robozão de Vendas", que “prometia ao consumidor o ganho de alta quantias por mês”.

A promotoria afirmou, no pedido, que os meios prometidos pelo programa eram “inviáveis, induzindo as pessoas a erro”.

Somente no Instagram, Raquel Brito tem 351 mil seguidores. A jovem também é conhecida por ter estrelado a temporada passada do reality 'A Fazenda', da Record TV.