Serena Williams viraliza com dança durante show no Super Bowl

Tenista viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Enquanto os Philadelphia Eagles garantiam a vitória contra os Kansas City Chiefs no Super Bowl, o show do intervalo também virou destaque, e não apenas pela performance épica de Kendrick Lamar. Durante a performance de 'Not Like Us', música de Kendrick com um ataque direto a Drake, Serena Williams fez uma participação especial, arrancando aplausos e viralizando nas redes sociais ao dançar no palco.

A tenista, famosa por seu estilo e presença de palco, mostrou seu talento no C-Walk, uma dança típica de Compton, sua cidade natal, que foi popularizada pelas gangues locais, os Crips, mas ganhou projeção na cultura popular graças ao rap.



O breve relacionamento entre Serena com Drake em 2015, também foi lembrado na performance. Em 'Not Like Us', Kendrick alerta Drake para não falar mal de Serena, com um verso que diz: "É melhor você não falar da Serena". O trecho é uma referência a 'Middle Of The Ocean', música de Drake em que o rapper fez críticas ao marido da tenista.

A participação da tenista no show atraiu ainda mais atenção para a performance. O sucesso de 'Not Like Us' rendeu a Kendrick cinco Grammys e foi um dos maiores hits de 2024.

Veja o vídeo do momento: