Al Ahli corta Firmino da lista de inscritos do Campeonato Saudita

jogador acumula 9 gols e 5 assistências em 25 partidas disputadas - Foto: Yasser Bakhsh/GettyImages

Devido ao limite de estrangeiros no Al Ahli, o atacante de 33 anos, Roberto Firmino, está fora da lista de inscritos para o Campeonato Saudita. A decisão foi tomada pelo técnico Matthias Jaissle, motivada pela chegada do também brasileiro Galeno, que assumiu a vaga de Firmino entre os estrangeiros do elenco.

Embora não tenha sido relacionado para o confronto desta sexta-feira, 8, contra o Al Fateh, Firmino segue com condições de atuar pela Champions League da Ásia, competição onde já brilhou recentemente, marcando um golaço de bicicleta na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Sadd, no dia 3 de fevereiro.

Firmino, que chegou ao Al Ahli em julho de 2023, tem contrato com o clube até junho de 2026. Na temporada atual, o jogador acumula 9 gols e 5 assistências em 25 partidas disputadas.