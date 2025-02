Com zagueiro de volta, Bahia está pronto para jogo contra o Colo-Colo

Após o trabalho tático, parte do elenco realizou um treino técnico no campo - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Bahia concluiu neste sábado, 8, a preparação para o duelo contra o Colo-Colo, válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano. A partida será disputada neste domingo, 9, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Pela manhã, no auditório do clube, a comissão técnica realizou uma sessão de vídeo para correção de lances da última partida, contra a Juazeirense, no Estádio Adauto Moraes. Em seguida, no campo 1, os jogadores participaram de um aquecimento antes de um exercício tático.

A novidade na lista de relacionados é o zagueiro Gabriel Xavier, que retorna após se recuperar de dores no joelho. Titular na temporada passada, ele pode fazer sua estreia em 2025. Já o atacante Kayky, recém-anunciado e regularizado, ainda não foi incluído na relação. O jogador participou de apenas dois treinos com o grupo e seguirá trabalhando para reunir condições de jogo.

O técnico Rogério Ceni deve escalar o Bahia com: Danilo Fernandes; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo [Gabriel Xavier] e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick [Jean Lucas] e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga [Cauly] e Lucho Rodríguez.

O Tricolor inicia a rodada na terceira colocação, com nove pontos – três a menos que o líder Vitória e um a mais que o Jequié, primeiro time fora da zona de classificação para a segunda fase.

Após o trabalho tático, parte do elenco realizou um treino técnico no campo, enquanto outro grupo foi orientado em uma atividade tática de 10 x 0.

Na transição física, Iago Borduchi e Michel Araujo seguiram em recuperação, enquanto Kayky realizou um treino especial com bola e também trabalhou na academia. Outra possível novidade é Santiago Arias, que participou normalmente das atividades deste sábado, mas ainda é tratado como dúvida para o confronto.