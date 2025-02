Ginásio de Cajazeiras recebe torneio de jiu-jitsu no próximo domingo

Competição começa às 9h - Foto: FBJJMMA

Os tatames já estão prontos para receber os atletas no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, onde, neste domingo, 9, acontece o torneio Badboy Cup, marcando o início oficial da temporada 2025 do jiu-jitsu baiano.

O evento reunirá cerca de 440 atletas, incluindo 40 competidores do parajiu-jitsu, vindos tanto da capital quanto do interior do estado. As disputas começam a partir das 9h e prometem um dia de intensas batalhas no solo.

Além de ser o primeiro evento do ano, a competição integra o calendário oficial da Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA (FBJJMMA), que prevê um torneio por mês até novembro.

Os atletas filiados poderão acumular pontos no ranking de 2025 e se candidatar a programas estaduais de incentivo ao esporte, como o Bolsa Esporte e o FazAtleta, ambos promovidos pelo Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Temporada cheia de eventos

Após a Badboy Cup, o próximo compromisso da FBJJMMA será o Melhores do Ano 2024, cerimônia que acontecerá no dia 21 de fevereiro, na Praça de Alimentação do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

O evento premiará os destaques do jiu-jitsu, MMA, muaythai e kickboxing do ano passado. Além dos campeões do ranking de 2024, a homenagem também se estenderá a professores, técnicos, parceiros políticos e patrocinadores das federações.