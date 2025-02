Experiente, Danilo revela estratégia para lidar com altitude de La Paz

Danilo Fernandes, goleiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O mês de fevereiro será decisivo para o Bahia na temporada 2025, com o Tricolor se preparando para enfrentar o The Strongest, da Bolívia, pela segunda rodada da fase classificatória da Libertadores. O confronto de ida, marcado para o dia 18, em La Paz, a mais de 3.650 metros de altitude, foi tema da entrevista coletiva do goleiro Danilo Fernandes, realizada nesta sexta-feira, 7.

O Esquadrão de Aço já iniciou a preparação visando a partida marcada para uma terça-feira, às 21h30. De acordo com Natália Bittencourt, Diretora de Performance e Saúde do clube, o objetivo é melhorar o condicionamento cardiovascular e a capacidade aeróbica dos jogadores, passando pela áreas de nutrição, fisiologia e psicologia.

"O pessoal da fisiologia, de performance e saúde, está fazendo um trabalho diferenciado. Já tive algumas oportunidades de jogar na altitude e nunca tinha feito um trabalho especial, só quando chegava no campo no dia do jogo, tive alguns sintomas, mas nada demais. Temos que pensar o menos possível sobre isso e deixar as coisas acontecerem nos treinamentos, usando as máscaras. Acho que o psicológico nesse momento conta muito, então vamos tentar agir o mais natural possível", comentou Danilo Fernandes.

No Bahia desde 2021, o goleiro recebeu poucas oportunidades na temporada passada, mas deve ter mais minutos neste início de 2025. Questionado sobre a briga pela vaga na equipe titular, o jogador de 36 anos pediu "tranquilidade" para a torcida, exaltando o trabalho de todos os goleiros do elenco.

"Ninguém tem lugar cativo, todo mundo procura seu espaço respeitando a opção do treinador e os colegas também, mas se você perguntar para os quatro goleiros que estão jogando, todos querem jogar. É uma disputa sadia, onde só o Bahia tem a ganhar e tenho certeza que, seja qual for o escolhido para jogar, podem ficar tranquilos que estão todos preparados", concluiu o goleiro.