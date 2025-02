Bahia e Vitória chamam atenção por números no mercado da bola

Bahia e Vitória se destacam de formas distintas nesta janela de transferências - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O mercado da bola segue aquecido no futebol brasileiro, com clubes investindo forte para reforçar seus elencos na temporada de 2025. O Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória se destacam no cenário baiano, mas com estratégias e valores muito diferentes.

O Bahia figura como o terceiro clube com maior investimento até o momento, desembolsando impressionantes R$ 113,6 milhões em sete reforços. O clube tricolor apostou em nomes de peso, com destaque para o volante Erick, ex-Athletico-PR, contratado por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,7 milhões). O zagueiro Ramos Mingo e o atacante Erick Pulga também chegaram para reforçar o elenco de Rogério Ceni, que, após um 2024 sem títulos, busca se reestruturar para a temporada atual e garantir uma vaga de destaque nas competições nacionais.

Já o Vitória, com uma estratégia focada em quantidade, é o time que mais contratou no futebol brasileiro até agora. Com 14 novos reforços, o Leão apostou em um elenco mais amplo, com um gasto total de R$ 19,2 milhões, o que representa quase seis vezes menos do que o Bahia investiu. O clube rubro-negro trouxe jogadores para diversas posições, buscando opções para aprimorar seu elenco e fortalecer a equipe para a disputa do Campeonato Baiano e outras competições nacionais.

Confira o ranking dos clubes que mais investiram até o momento:

Palmeiras - R$ 232,8 milhões (3 reforços)

Botafogo - R$ 130,9 milhões (3 reforços)

Bahia - R$ 113,6 milhões (7 reforços)

Atlético-MG - R$ 94,4 milhões (5 reforços)

Cruzeiro - R$ 71,6 milhões (9 reforços)

Fluminense - R$ 66 milhões (7 reforços)

Bragantino - R$ 57 milhões (6 reforços)

Santos - R$ 51 milhões (7 reforços)

Internacional - R$ 45,6 milhões (5 reforços)

Sport - R$ 40,5 milhões (9 reforços)

Flamengo - R$ 31,2 milhões (2 reforços)

Corinthians - R$ 24 milhões (0 reforços)

Vitória - R$ 19,2 milhões (14 reforços)

Grêmio - R$ 12,7 milhões (3 reforços)

Fortaleza - R$ 9,2 milhões (6 reforços)

Ceará - R$ 2,6 milhões (14 reforços)

O Corinthians ainda não anunciou nenhum novo reforço, mas exerceu a opção de compra do zagueiro Cacá por quatro milhões de dólares, o que justifica o valor contabilizado no ranking acima.