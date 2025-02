Bahia renova parceria com a ITS Brasil pelo quarto ano seguido

Torcida do Bahia na partida contra o Vitória, no último sábado, 1 - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Bahia seguirá contando com o patrocínio da ITS Brasil por mais uma temporada. O clube anunciou, na noite desta quinta-feira, 6, a renovação do contrato com a empresa de soluções em internet, que mantém seu apoio ao Tricolor pelo quarto ano consecutivo.

| Foto: Divulgação / EC Bahia

Com a extensão do acordo, a marca da ITS Brasil continuará estampada na parte frontal dos calções do uniforme oficial, além de seguir presente nos backdrops das entrevistas e nas placas de campo do CT Evaristo de Macedo. A parceria também inclui ativações e produção de conteúdo conjunto ao longo do ano.

Além da visibilidade, a colaboração entre Bahia e ITS Brasil tem como objetivo garantir uma infraestrutura digital de alto desempenho para o clube. A empresa seguirá fornecendo soluções tecnológicas para atender às demandas do elenco, da comissão técnica e das operações internas.