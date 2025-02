De volta! Bahia fecha contratação de Kayky

Kayky em ação pelo Bahia, em 2023 - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O Bahia agiu rápido para repor a saída do atacante Biel, negociado com o Sporting de Portugal, e acertou o retorno do atacante Kayky para reforçar o ataque do time para a temporada 2025. O atleta já esteve no CT Evaristo de Macedo e deve ser anunciado nas próximas horas como reforço da equipe baiana.

De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o atleta que estava no Sparta Rotterdam, da Holanda, onde atuou em sete oportunidades, cinco entrando no decorrer da partida e em dois jogos como titular, e não marcou nenhum gol, deve ser anunciado em breve, pois a operação já foi fechada, sem custos para a equipe baiana.

Kayky é um atleta que pertence ao Grupo City e retorna ao Esquadrão depois de se recuperar da cirurgia feita por conta de sua lesão no joelho, quando o atacante defendia o Bahia.

Com a camisa do Esquadrão, o atleta atuou em 28 jogos, balançando as redes adversárias em 4 oportunidades e servindo os seus companheiros com assistências para gols em 5 vezes.

Kayky chega para brigar por uma posição no ataque do time de Rogério Ceni com Eric Pulga, Ademir, Tiago e Ruan Pablo, os dois últimos jovens revelações das divisões de base.