"Quem entende disso que resolva", diz Saulo sobre mudanças no carnaval

Para o artista, o Campo Grande ainda carrega a verdadeira essência da folia baiana - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Um dos grandes nomes da axé music, Saulo Fernandes não esconde de ninguém sua preferência pelo circuito Osmar (Campo Grande). Em entrevista ao Portal A TARDE, o ex-vocalista da lendária banda EVA falou sobre a valorização dos espaços do Carnaval de Salvador.

Para o artista, o Campo Grande ainda carrega a verdadeira essência da folia baiana. “O verdadeiro Carnaval está no Campo Grande. A Barra foi muito loteada durante muito tempo. O Campo Grande ainda tem espaço, mesmo sendo apertadinho. Lá ainda conseguimos enxergar as varandas, tem aquela melancolia, aquela poesia. Por isso que gosto de estar lá”, explicou.

O cantor opinou ainda sobre a lotação dos circuitos da festa e pediu por mudanças. "Todas as tentativas de reinventar o Carnaval são importantes. A cada ano temos mais turistas e a rua está ficando mais sufocante. Então, quem entende disso que resolva”, finalizou.

Circuito da Boca do Rio no Carnaval de Salvador

No ano passado, quem passou pelo Circuito Dodô (Barra/Ondina) teve que lidar com a superlotação. O excesso de foliões fortaleceu o debate pela implantação de um novo circuito.

Em dezembro de 2024, os vereadores de Salvador aprovaram um projeto que sugeria a criação de um novo circuito oficial para a folia, na orla entre os bairros da Boca do Rio e Patamares. No entanto, as mudanças não estão previstas para acontecer na folia momesca de 2025.

O Projeto de Indicação n° 47/2023, de autoria do vereador Antônio Carolino (DC), ainda sugere o nome do circuito para homenagear Moraes Moreira, primeiro puxador de trios da história da capital baiana. Aprovado, o pedido seguiu para sanção do prefeito, o que, até agora, não ocorreu.