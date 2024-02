Bruno Reis fala de lotação na Barra e novo circuito: “mudar formato” | A TARDE

Quem passou pelo Circuito Dodô (Barra/Ondina) no sábado, 10, teve que lidar com a superlotação do local. O excesso de foliões também surpreendeu a organização da festa. Questionado pela imprensa se a saída seria viabilizar um novo circuito para a festa, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) descartou a possibilidade. Para ele, é preciso fortalecer as atrações do Campo Grande.

>>> "Rever a quantidade de pessoas", projeta Jerônimo para Carnaval 2025

“Na segunda-feira, a gente soma os dois circuitos daqui do Centro, mais gente do que na Barra/Ondina. Nós tivemos um problema no sábado, de superlotação na Barra: foram pra lá um milhão e setenta e cinco mil pessoas passaram por lá”, começou ele, citando o sucesso de público no Circuito Osmar.

De acordo com Bruno, a experiência deste ano mostrou que é preciso reinventar o formato no Campo Grande, especialmente no sábado, dia considerado com mais tendência a lotar a Barra. “O que é que esse ano mostrou? Que a gente precisa antecipar com mais força o sábado, porque sábado é o dia que chega mais gente na cidade, o dia que é, há uma concentração muito grande na Barra, em especial porque os blocos privados estão com as principais atrações lá. Então, quem vier a ser o próximo prefeito, tem o desafio de trazer atrações de peso por aqui [Campo Grande] no sábado e que mobilize e que puxe a galera”, analisou.

“A solução é desenvolver novos produtos aqui e antecipar o começo do sábado. Você vai ter uma dificuldade, que é contratar artistas locais para se apresentar aqui, tendo em vista que eles estão tocando nos blocos lá. A gente vai ter que ter sabedoria para se reinventar e atrair, conseguir colocar aqui atração que mobilizem os foliões. Então, a solução é por aí. Agora o formato, a gente vai dar no momento certo, mas esse carnaval deixa como aprendizado a necessidade de antecipar o início aqui para o sábado”, completou.

Bruno ainda aproveitou para dar um ultimato à oposição e garantiu que se for reeleito, o problema na Barra não voltará a acontecer. “Ah, prefeito, tem ideias? Tenho. Se for o candidato que vai pôr da minha cidade pra seguir fazendo ela avançar, já sei qual é a solução. Se não for, vai ficar de sugestão para quem vem a ser o próximo prefeito ou prefeita da cidade. E aí, foi mais um aprendizado que a gente sai do carnaval. Te garanto que ano que vem, caso eu seja o prefeito isso não irá ocorrer”, declarou.