"Rever a quantidade de pessoas", projeta Jerônimo para Carnaval 2025 | A TARDE

Embora tenha sido um sucesso, o Carnaval de Salvador protagonizou diversos problemas durante os cinco dias de folia. Entre eles, a superlotação de pessoas nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande), provocando o fechamento de alguns portais de acesso por questões de segurança.

De acordo com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, cerca de 11 milhões de pessoas passaram por todos os circuitos montados na capital baiana, no entanto, segundo o gestor estadual, durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 14, é preciso "rever a quantidade de pessoas", para o próximo ano.

"Não é proibido que as pessoas vejam. Os governos que precisam rever, mas não suspender circuitos. 11 milhões de pessoas passaram pelos portais, então isso requer a organização do Carnaval e nós nos sentimos com essa corresponsabilidade. É na Cidade Baixa, é na Orla, é na Paralela, nós temos que apreciar de forma categórica com quem faz, com quem patrocina, mas saber que nós estamos com o Carnaval cada vez maior", analisou.

Jerônimo voltou a lembrar do sábado, 10, dia mais cheio e problemático deste ano, mas destacou o motivo da decisão de fecharem os portais de acesso à festa. "Aqui no circuito Ondina, três dias atrás, no sábado, quando houve atraso de trios ou trios quebrados, que o circuito não andava, não se alimentava, mais uma vez os portais foram paralisados até que pudesse esvaziar ou os trios começarem a andar".

O governador também citou a superlotação no Pelourinho, principalmente durante os shows de Baco Exu do Blues e BaianaSystem. "Mais uma vez pela grande quantidade de pessoas, a gente também teve que tomar decisões de segurança".

Secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro | Foto: Shirley Stolze / Ag A tarde