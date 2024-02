Bruno Reis: "Nunca tivemos tanta gente no circuito Barra-Ondina" | A TARDE

A quebra de trios, atraso nos desfiles, queda no fornecimento de energia e de água, prejudicaram o sábado de carnaval no circuito Dodô (Barra-Ondina). Mas o excesso de foliões também surpreendeu a organização da festa.

A avaliação é do prefeito Bruno Reis, que faz um balanço do terceiro dia de folia oficial na capital baiana. Segundo ele, "nunca tivemos tanta gente como ontem no circuito Barra-Ondina", a ponto da Polícia Militar precisar interditar os acessos ao circuito.

“Não resta dúvidas que ontem sucessivos imprevistos ocorreram, que acabaram dificultando o início dos desfiles, em especial na Barra-Ondina. O sábado é o dia que mais as pessoas vão àquele circuito, A gente por mais que esteja preparado para oferecer o serviço, quando há uma superlotação como ontem dificulta e muito a nossa operação."

Bruno destacou o trabalho da Polícia Militar e disse que o bloqueio nos pontos de acesso ocorreu entre 18h30 e 19h15, quando já havia sido regularizado o início dos desfiles. Foram 1,1 milhão de pessoas revistadas, segundo o prefeito.

Sobre os problemas com os trios ele lembrou que mesmo com vistoria prévia alguns problemas não podem ser evitados. No entanto, Bruno anunciou que fará uma sugestão ao próximo prefeito sobre tamanho dos trios e serpentinas.

Não ajudam

Os adereços lançados na rede elétrica, aliás, foram a justificativa apresentada pela Coelba para o apagão que durou quase uma hora. O prefeito se queixou da lentidão da concessionária "Infelizmente, a Coelba e a Embasa não ajudam, Muito provavelmente o que motivou isso foram as serpentinas mas a Coelba demorou muito tempo para restabelecer a energia", disse o prefeito, que também cobrou maior eficiência da empresa de águas e esgoto.

"Da mesma forma a Embasa continua não conseguindo equalizar até então o fornecimento de água para os camarotes, para os banheiros climatizados, e a gente tem que fechar os banheiros porque sem água não há como oferecer o serviço", protestou Bruno,