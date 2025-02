Axé e K-pop? Saulo promete show com banda coreana no Carnaval

Recentemente, os artistas viralizaram com a releitura de “Eva” - Foto: Reprodução | Instagram

A axé music completa 40 anos e, entre tantas celebrações, baianos que marcaram essa trajetória continuam renovando a energia do gênero. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Saulo Fernandes prometeu uma novidade um tanto quanto inusitada para o carnaval deste ano: a participação de uma banda coreana de percussão em seu trio.

Trata-se do grupo musical sul-coreano Rapercussion, conhecido por suas versões de clássicos da música baiana. Recentemente, os artistas viralizaram com a releitura de “Eva”, e chamaram a atenção do artista, que chegou a dizer que estava esperando todos em Salvador.

Mas é oficial! Segundo Saulo, ele e a banda estão negociando, de fato, a participação na folia.

“É interessante perceber como eles gostam da nossa cultura e da nossa música. Esse tipo de troca é muito importante”, explicou o cantor, durante a entrega da medalha da União Brasileira de Compositores (UBC) para Luiz Caldas na noite desta quarta-feira, 5.

E por falar em Luiz, não vão faltar mais homenagens ao mestre do fricote na folia de Saulo. “Onde eu puder, falarei de Luiz”, ressaltou.