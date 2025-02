Timbalada anuncia volta de ex-cantoras em bloco

Abadás já estão sendo vendidos - Foto: Divulgação

Confirmado no circuito Barra/Ondina, no sábado de Carnaval, o Bloco Timbalada já tem atrações confirmadas: as ex-cantoras da banda, Amanda Santiago e Patrícia Gomes.

Canções como ‘Tantinho’, ‘Muito Obrigado, Axé’, ‘A Namorada’, ‘Carnavália’, ‘Já Sei Namorar’ e muitos outros sucessos vão embalar os foliões durante a passagem do Bloco Timbalada pelas ruas.

“O bloco é pra celebrar os 40 anos do axé. Lembro que antes de tudo, eu fazia aquele circuito ao inverso, da Ondina para a Barra”, lembrou o fundador da Timbalada, Carlinhos Brown, em show no Candyall.

Os abadás estão sendo vendidos através da Bora Tickets – no 2º piso do Shopping da Bahia, na Central do Carnaval, Folia Bahia e Quero Abadá.