Bloco realiza concurso para eleger Rainha com deficiência no Carnaval

O bloco “Me Deixe À Vontade” existe a mais de 30 anos - Foto: Divulgação | ABADEF

No bloco “Me Deixe À Vontade”, da Associação Baiana de Deficientes Físicos (ABADEF), ‘quem tem inclusão é Rainha’. É com esse sentimento, e com o tema “Acessibilidade Para Todos”, que no Carnaval de 2025 será eleita a mais nova rainha do bloco.

No próximo dia 08, sábado, às 14h, a ABADEF vai realizar um concurso para escolher a nova representante no bloco. A competição, que é idealizada pela associação, conta com 12 concorrentes que serão avaliadas por uma banca examinadora composta por parceiros. Além da escolha da rainha, o evento também contará com a apresentação do abadá.

“O concurso vem para resgatar a autoestima e propor uma reflexão sobre preconceitos estruturais e tabus. A rainha ganha não só uma coroa, mas, a certeza de que pode conquistar tudo o que deseja e que podemos nos considerar lindas, mesmo que tentem fazer com que pensemos ao contrário”, afirma Silvanete Brandão, presidente da ABADEF.

Com mais de 30 anos de história, o bloco estava há 12 sem madrinha, mas em 2025 o posto será ocupado pela primeira dama do estado da Bahia, Tatiana Velloso, eleita pelos próprios associados devido à sua atuação próxima e ativa, desenvolvendo ações em diversas frentes na ABADEF.

“O evento também é um momento para celebrarmos a nossa madrinha, agradecendo por todo apoio e colaboração no dia a dia da associação”, finaliza Silvanete.

O “Me Deixe À Vontade” desfila na avenida no sábado de carnaval, dia 1° de março, às 16h, no Campo Grande, sob o comando da cantora Carla Cristina, que tem mais de 30 anos de carreira e vasta experiência como puxadora de trio elétrico no carnaval de Salvador.