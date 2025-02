Gratuito: Carnaval no Parque Shopping tem atrações para toda família

A programação inclui fanfarra infantil - Foto: Divulgação

O Parque Shopping Bahia dará início à programação especial de Carnaval com o 'Folia no Parque', um evento gratuito que acontece durante todos os sábados de fevereiro, trazendo música, animação e atividades para o público de todas as idades. A folia começou sábado, 1º, às 19h30, na Praça de Alimentação, com um show especial da banda Gosto do Desejo.

A programação inclui fanfarra infantil, bloquinho e apresentações de artistas baianos. No dia 8 de fevereiro, o grupo infantil Stripulia fará um cortejo animado pelos corredores do shopping, a partir das 16h. Já no dia 15, o Bloquinho de Villas levará ao palco Jau, Filhos de Jorge e a banda Água Fresca, em evento com venda de ingressos. O encerramento, no dia 22, contará com uma atração surpresa, ainda a ser anunciada.



"A Bahia respira o Carnaval e o Parque Shopping Bahia também! Teremos uma programação completa para toda família, desde os mais novinhos até os adultos, com shows e grandes nomes da música baiana. Vamos fazer um pré-Carnaval aqui no shopping com todo conforto, segurança e muita animação!", afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.