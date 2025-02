Bloco afro Muzenza é convidado por Claudia Leitte para desfilar no Largadinho

Convite ocorreu neste sábado, 1º, durante a segunda edição do ensaio de verão ‘Soul D’Rua’ - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Após virar alvo de críticas nas redes sociais e de processos na Justiça por substituir a palavra “Iemanjá” por “Yeshua” ao cantar a música ‘Caranguejo’, Claudia Leitte surpreendeu o público ao convidar o bloco afro Muzenza, ligado ao candomblé, para se apresentar no bloco Largadinho durante o Carnaval de Salvador.

O convite ocorreu neste sábado, 1º, durante a segunda edição do ensaio de verão ‘Soul D’Rua’, realizado no Candyall Ghetto Square, em Salvador. Durante a apresentação, Claudia dividiu o palco com o grupo afro e dançarinos vestidos com trajes inspirados na cultura africana.

A cantora e o bloco afro cantaram ‘Brilho de Beleza’, de Gal Costa, uma homenagem póstuma ao ícone do reggae Bob Marley.