Grátis: Ministereo Público Sound System faz show no dia de Iemanjá

Festa acontecerá no dia 2 de fevereiro, na Praia da Paciência - Foto: Divulgação

Salvador se prepara mais uma vez para receber a tradicional celebração do Dia de Iemanjá, que, este ano, ganha um toque especial ao coincidir com o 20º aniversário do Ministereo Público Sound System, um dos coletivos culturais mais emblemáticos do Brasil. A festa acontecerá no dia 2 de fevereiro, na Praia da Paciência, prometendo uma combinação de música, arte e tradição em homenagem à Rainha do Mar.

Para marcar essa data tão especial, o Ministereo Público Sound System preparou um espetáculo que integra elementos da cultura afro e baiana. Organizado pela Zion Produções em parceria com o coletivo Ministereo Público Sound System, a agência Mergulhos e com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, o evento contará com um line-up imperdível. Entre os nomes confirmados estão Russo Passapusso, BNegão, Lys Ventura, Vandal e outros convidados especiais,.

“A gente agradece a Iemanjá por nos dar a força de nos mantermos vivos, de ter a força de vir aqui. São vinte anos de história e é muita batalha todos os anos para chegar até aqui. Esse é o nosso presente para Yemanjá. O nosso som ligado é a nossa oferenda” destaca Regivan Santa Barbara, um dos fundadores do Ministereo Público SoundSystem.