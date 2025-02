Caetano Veloso surge revigorado após banho de mar na Barra: 'Descansadinho'

Cantor estava ao lado da esposa, Paula Lavigne - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Parece que o banho de mar no Porto da Barra fez muito bem a Caetano Veloso. O artista, de 82 anos, surgiu revigorado nas redes sociais neste sábado, 1º, e ainda instigou seus fãs prometendo uma novidade musical.

Acompanhado da esposa, a produtora Paula Lavigne, Caetano disse que está “descansadinho”. No entanto, a folga, ele lembra, vai durar pouco: “Vou fazer um show com Bethânia na Fonte Nova dia 8, né?”, brincou, lembrando do segundo e último show da turnê em Salvador, ao lado da irmã.

Na sequência, Lavigne pergunta o que ele e Maria Bethânia estão preparando de especial para apresentação na capital baiana. A dupla tem homenageado os estados por onde passa com canções locais. No show de Belém (PA), em setembro, por exemplo, eles cantaram “Voando pro Pará". Já em Olinda (PE), os baianos performaram “Festa". No primeiro show em Salvador, a música foi um trecho de “Você Já Foi à Bahia?”, de Dorival Caymmi.

Em sua resposta, Caetano deu a entender que virá coisa nova no espetáculo. “Que música vocês vão cantar, aquela que homenageia a cidade?”, perguntou Lavigne. “Ah, vai ser escolhida ainda, vou conversar com Bethânia sobre isso”, afirmou o cantor e compositor.

Caetano Veloso curte Porto da Barra

Na última terça-feira, 28, o Porto da Barra vivenciou uma cena rara: a faixa de areia sem sombreiros, mesas e cadeiras. Quem esteve lá para aproveitar a oportunidade foi a estrela Caetano Veloso, que curtiu a praia em meio à multidão.

Sentado em uma canga na areia, Caetano esteve acompanhado de amigos. Não faltaram, claro, fãs ao redor do artista para tietá-lo.