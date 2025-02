Mutirão limpa praia do Rio Vermelho para a festa no mar

Pescadores participaram da ação promovida por técnicos da Sema e Inema - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Na manhã de ontem, a Praia do Rio Vermelho, local da tradicional Festa de Yemanjá, recebeu um mutirão de limpeza com o objetivo de promover a conscientização ambiental e incentivar práticas sustentáveis. Durante a limpeza, foram retirados 180 kg de resíduos, sendo 36 kg recicláveis, como garrafas PET e latinhas de alumínio, e 144 kg de resíduos diversos, como copos descartáveis, embalagens de alimentos e bitucas de cigarro. Esses materiais, além de poluírem o ambiente, representam sérios riscos à fauna marinha, que pode ingerir plásticos e outros resíduos.

Os resíduos recolhidos pelo mutirão serão transformados em uma escultura artística, criada pelo artista plástico André Fernandes. A obra ainda é uma surpresa que será revelada hoje às 18h quando ela for levada para o Free Shop no Rio Vermelho, onde ficará exposta durante os festejos de Iemanjá.

De acordo com o artista, “a ideia é fazer com que as pessoas reflitam acerca da quantidade absurda de lixo plástico que se encontra nos oceanos. São 12 milhões de toneladas de lixo plástico lançados nos mares todos os anos”, alerta.

Segundo Luana Pimentel Ribeiro, Diretora de Política e Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), a ação é fundamental para a preservação da biodiversidade, especialmente em períodos de grande fluxo de pessoas, como as festividades em homenagem a Iemanjá. “Integrar o respeito às tradições religiosas com práticas sustentáveis é fundamental para garantir que esse patrimônio cultural e ambiental continue sendo preservado para as futuras gerações”, declara. Pimentel anuncia que o próximo evento será o Ecofolia Solidária, durante o Carnaval, que incentivará a reciclagem e dará apoio aos catadores de materiais recicláveis.

Pescadores presentes

No mutirão da Praia do Rio Vermelho houve a participação dos pescadores locais, e um dos participantes, Fernando Lopes, membro da Colônia de Pescadores, ressaltou a importância da integração da comunidade pesqueira e as iniciativas ambientais:

“Essa limpeza beneficia os pescadores porque ajuda a preservar o habitat marinho, garantindo a saúde dos recursos naturais e a continuidade da pesca”.

Ecoguardiões

Os jovens do Programa ECOguardiões, formado por estagiários e colaboradores do Programa Primeiro Emprego, também participaram do mutirão realizando atividades para sensibilizar o público sobre os impactos do descarte inadequado de resíduos.

Stéfane Araujo, coordenadora do projeto, explicou que o objetivo é formar agentes de transformação para atuar em prol da conservação ambiental: “Vimos muitas pessoas se aproximando para conversar sobre o problema do lixo no mar. A conscientização da comunidade local é essencial para que mudanças de comportamento se concretizem”, afirma.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão